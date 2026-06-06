El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a las 03:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen los 21 grados a las 09:00 horas y continúen aumentando, llegando a los 25 grados a las 11:00 horas. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a las 00:00 horas y descendiendo a un 20% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cálido, especialmente en las horas centrales del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del suroeste y del noreste a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que proporcionará una ligera brisa que ayudará a mitigar el calor en las horas más cálidas. A primera hora, se registrará un viento del suroeste a 9 km/h, que disminuirá a 3 km/h hacia las 02:00 horas. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más variable, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h en la tarde.

En resumen, Arahal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 32 grados y un cielo que se mantendrá mayormente despejado, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de este hermoso día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.