El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta un 65% en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 8-9 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones ante el calor, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender lentamente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 22:00 horas y bajando a 22 grados hacia la medianoche.

En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del tiempo. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.