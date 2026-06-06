El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando hasta un 70% durante la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica se verá mitigada por la brisa que se espera a lo largo del día.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más activas, lo que proporcionará un alivio ante el calor y contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, pero se mantendrá en niveles moderados.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Aljaraque disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que a partir de las 20:00 horas, el termómetro marque alrededor de 26 grados . La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia el final del día. En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, acompañado de una brisa agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.