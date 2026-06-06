El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

La jornada del 6 de junio de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 01:00, se espera una temperatura de 23 grados, y para las 02:00, se prevé que baje a 22 grados. Este descenso continuará hasta alcanzar los 20 grados a las 04:00, manteniéndose en torno a esa cifra durante las primeras horas del día.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 29 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 16:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 34 grados hasta las 18:00, cuando comenzará un ligero descenso. Para el final de la jornada, a las 21:00, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 29 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 54% a las 06:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 37% a las 10:00 y bajando hasta un 29% hacia el final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con una velocidad de 6 km/h en las primeras horas, aumentando a 8 km/h a las 01:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h en las horas más cálidas. La velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 9 km/h durante la mayor parte del día, proporcionando una brisa agradable que mitigará la sensación de calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será mayormente seco y soleado. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave hará de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas en La Algaba.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.