El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

Hoy, 6 de junio de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y luminoso. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y bajando a 19 grados a la 01:00.

Durante la mañana, la temperatura seguirá cayendo hasta llegar a los 18 grados a las 02:00 y 17 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un repunte en las temperaturas, que alcanzarán los 20 grados a las 10:00 y continuarán aumentando hasta llegar a un máximo de 29 grados a las 16:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 49%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. A primera hora, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h entre las 16:00 y las 17:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos despejados por la tarde y un descenso gradual de las temperaturas hacia la noche, donde se espera que caigan a 22 grados a las 23:00.

En resumen, el día en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.