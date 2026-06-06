El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de junio

El día de hoy, 6 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos por nubes altas, lo que dará un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance la jornada, se espera que estas nubes se mantengan, aunque habrá períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente en las horas cercanas a la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La sensación térmica podría ser más elevada debido a la combinación de calor y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 40% por la mañana y descenderá a valores más bajos a medida que avance el día.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo de la jornada. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Alcalá pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o visitas a lugares históricos de la ciudad.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento sople desde el norte, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h. Esto proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas de los alrededores. Los ciudadanos pueden esperar un atardecer espectacular, con el ocaso programado para las 21:41, momento en el cual el cielo podría ofrecer un hermoso espectáculo de colores, gracias a la combinación de nubes altas y la luz del sol.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente nublados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-05T21:02:13.