El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 5 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 31 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A medida que avance el día, se espera que el termómetro alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 31 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 6 y 25 km/h, predominando del sector oeste y suroeste. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pudiera aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:40 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, este 5 de junio se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, seco y soleado, acompañado de un viento moderado que aportará frescura a las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.