El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas ráfagas que, aunque no se espera que causen problemas, podrían ser notadas por quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general. La puesta de sol se espera para las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. En resumen, Utrera disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, perfecto para aprovechar al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.