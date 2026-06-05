El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la atmósfera será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 36% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica se mantendrá confortable, sin llegar a ser agobiante.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas, especialmente cuando la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados alrededor de las 5 de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios abiertos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:33. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de la vida nocturna de Úbeda.

En resumen, el tiempo de hoy en Úbeda será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.