El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 32 grados.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.
El viento soplará desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 27 km/h. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.
No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares en parques.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 8 de la noche. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, ideal para salir a cenar o pasear.
En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos suaves que aportarán comodidad. Es un día propicio para aprovechar al máximo las actividades al exterior, ya sea en familia o con amigos, sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.
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