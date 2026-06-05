El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 32 grados , lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos durante las horas más cálidas, alcanzando un mínimo del 18% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al exterior. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el sol, utilizando protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.

En la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y cálido, con un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.