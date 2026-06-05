El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

La jornada del 5 de junio de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que se registren 32 grados . La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de La Rinconada que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 54% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 20% en las horas más cálidas de la tarde. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 26 km/h desde el sur. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La puesta de sol se espera para las 21:42, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

En resumen, el 5 de junio de 2026 será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.