El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La brisa del viento, que soplará principalmente del oeste, oscilará entre 5 y 21 km/h, proporcionando un alivio en las horas más calurosas del día.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que sea buena, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.