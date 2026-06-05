El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 28 y 29 grados , lo que sugiere un día cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 20% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:34. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en la noche, con mínimas que rondarán los 15 grados . Esto hará que la velada sea agradable para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.