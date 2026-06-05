El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

Hoy, 5 de junio de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a subir rápidamente, alcanzando los 28 grados a media tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose alrededor de los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el noroeste a velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de tormentas o chubascos inesperados. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día ni la calidez que se espera.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.