El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no serán peligrosas, sí podrían ser notadas por quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para las labores agrícolas en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 24 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en la tranquilidad de sus hogares o en espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.