El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

Hoy, 5 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los primeros rayos del sol iluminen la localidad a partir de las 07:03. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con poca nubosidad, especialmente en las horas centrales, aunque las condiciones generales serán favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas cercanas al mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 30°C. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 31°C, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 57% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas pico de calor. Sin embargo, la brisa que se espera durante el día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y disfrutar del entorno natural.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca promete ser cálido y mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, viento moderado y ausencia de lluvias sugiere un día perfecto para disfrutar del verano que se aproxima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.