El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

Hoy, 5 de junio de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más llevadera en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la combinación de calor y baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. En las primeras horas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a dispersar el calor acumulado.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Esto es ideal para actividades como paseos, deportes o cualquier evento al aire libre que los residentes de Osuna deseen disfrutar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no deberían interferir con la luz solar. La puesta de sol está programada para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Osuna podrán disfrutar al final del día.

En resumen, el tiempo de hoy en Osuna será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que proporcionará un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.