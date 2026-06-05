El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados durante la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que el día sea muy agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Morón de la Frontera.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.