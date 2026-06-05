El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y bajando gradualmente hasta los 18 grados en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, con una humedad relativa que oscilará entre el 52% y el 60%. Esto proporcionará una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para aquellos que sean más sensibles al frío. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 31 grados alrededor de las 5 de la tarde. La humedad, sin embargo, disminuirá a medida que el día avanza, llegando a un 15% en las horas más cálidas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h desde el oeste durante la tarde. Este viento, aunque fresco, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que realmente indica el termómetro, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios en la percepción del calor. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá predominantemente del oeste y suroeste.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. En resumen, Montilla vivirá un día de clima agradable y soleado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.