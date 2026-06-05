El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 16 grados hasta las 07:00. A partir de las 08:00, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 17 grados a las 09:00. Durante la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 22 grados a las 11:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 12:00. En la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, con 28 grados a las 14:00 y 29 grados a las 15:00. La temperatura se mantendrá en torno a los 30 grados entre las 16:00 y las 18:00, antes de descender nuevamente a 29 grados a las 19:00 y 28 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 42% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 08:00. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 56% a las 09:00 y bajando a un 48% a las 10:00. Por la tarde, se espera que la humedad se mantenga en torno al 42% hasta las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 22 y 35 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 37 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento serán más intensas, alcanzando hasta 37 km/h entre las 16:00 y las 18:00. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que contribuirá a un ambiente seco y soleado.

En resumen, Moguer disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados en su punto máximo y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.