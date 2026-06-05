El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se recupere, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas y subiendo hasta los 25 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 57% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 35% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas de la tarde, cuando la temperatura alcance su pico de 30 grados a las 17:00 horas.

No se esperan precipitaciones en Martos durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, ya que el orto se producirá a las 06:54 horas y el ocaso será a las 21:34 horas, brindando una larga jornada de luz solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23:00 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque. En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.