El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 51%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, proporcionará un alivio muy necesario en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 24 grados , manteniendo un ambiente cálido y agradable. El ocaso se producirá a las 21:39, marcando el final de un día soleado y caluroso. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Marchena disfrutará de un día de verano típico, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.