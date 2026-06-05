El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 46 km/h. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas, y es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los eventos al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:42. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.