Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela de HosteleríaLas QuemadasCorpus CórdobaIñaki Barrón | AdamuzSelectividadAgresión homófobaObras en el ZocoMundial 2026Objetivo Córdoba CFCarlos GonzálezSimulacroAyudas borrascasFin de semanaVisita del Papa
instagramlinkedin

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 46 km/h. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas, y es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los eventos al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:42. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un respiro del calor. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  2. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  3. Noche Blanca del Flamenco 2026 en Córdoba: todos los conciertos gratuitos, horarios y escenarios para no perderte nada
  4. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  5. Comienzan los trabajos de excavación para la restauración de la Torre del Reloj de la antigua alcazaba de Iznájar
  6. Urbanismo encarga las obras para eliminar el 'tacón' de los Olivos Borrachos y construir una nueva plaza ajardinada en Córdoba
  7. La Aemet advierte de un nuevo fenómeno atmosférico: qué son los terrales y cómo afectarán hoy a Córdoba
  8. Así ha sido el examen de Matemáticas II de la PAU 2026 en Andalucía: optimización y probabilidad con un 7 de complejidad

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 5 de junio de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 5 de junio de 2026

Oposiciones y lestrigones

Partido Socialista Joyero Español

Volver al corazón

Vista Alegre se vuelca con la memoria de Inma Baena en una gran jornada de fútbol sala femenino

Vista Alegre se vuelca con la memoria de Inma Baena en una gran jornada de fútbol sala femenino

El mercado empieza a calentarse en Segunda: los rivales del Córdoba CF ya enseñan sus cartas

El mercado empieza a calentarse en Segunda: los rivales del Córdoba CF ya enseñan sus cartas

Córdoba registró cinco muertes por golpe de calor en el verano de 2025: la mitad de todos los casos de Andalucía

Córdoba registró cinco muertes por golpe de calor en el verano de 2025: la mitad de todos los casos de Andalucía

Una beca para mirar el mundo más grande: Diego Delgado, el cordobés al que Boston y Nueva York le han «cambiado la vida»

Una beca para mirar el mundo más grande: Diego Delgado, el cordobés al que Boston y Nueva York le han «cambiado la vida»
Tracking Pixel Contents