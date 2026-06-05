El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 51%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que alcanzarán hasta los 25 km/h en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Mairena del Alcor realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto a la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:40. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

Es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el parque, disfrutar de una comida en una terraza o simplemente relajarse en el jardín. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave hará que el día sea perfecto para disfrutar del inicio del verano en Mairena del Alcor. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.