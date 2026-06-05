El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 19 grados en las horas más frescas de la madrugada.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta un 65% a media tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados a las 5 de la tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del oeste a lo largo del día. Las velocidades del viento variarán, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A primera hora, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero se tratarán de nubes altas que no afectarán la luminosidad del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 10 de la noche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que proporcionará un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.