El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la mañana y bajando a 22 grados a las 2 de la mañana.

Durante la mañana, el cielo seguirá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 21 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% y aumentando gradualmente hasta un 49% en las horas centrales del día. Esto proporcionará un ambiente cálido, pero no excesivamente húmedo, ideal para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 33 grados entre las 5 y las 7 de la tarde. La humedad comenzará a disminuir, lo que hará que la sensación térmica sea más llevadera. El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h a las 8 de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Lora del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 10 de la noche y bajando a 24 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y disfrutar de las actividades al aire libre que ofrece esta hermosa jornada de junio.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.