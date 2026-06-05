El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 3 y las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque moderada, se mantendrá en torno al 22% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 27 grados a las 8 de la tarde y bajando a 26 grados hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque fresco, no traerá consigo precipitaciones, ya que se pronostica un día completamente seco, con una probabilidad de lluvia del 0%.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento moderado, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al aire libre. Recuerden mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.