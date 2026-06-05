El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 05:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 28 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La máxima del día se espera que llegue a los 30 grados a las 16:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor, especialmente si planean estar expuestos al sol durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% a la medianoche y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 19 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente hacia la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.