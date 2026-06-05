El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 21 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día de campo, paseos o cualquier actividad al exterior. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lebrija.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.