El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 19% y el 40% a lo largo del día. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h, siendo más fuerte durante las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que la brisa sea suave en la mañana, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:34. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Sin duda, es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.