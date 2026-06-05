El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 5 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 1 de la mañana y alcanzando los 20 grados a las 2 de la mañana.
A medida que avanza la mañana, el termómetro seguirá bajando hasta llegar a los 18 grados a las 3 de la mañana y 17 grados a las 4 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 5 de la mañana, las temperaturas comenzarán a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 16 grados hasta las 7 de la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta un 70% a las 7 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 30 grados a las 7 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que pasará de poco nuboso a nubes altas a partir de las 5 de la tarde. A lo largo de la tarde, la humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.
El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 30 y 44 km/h, predominando direcciones del norte y noroeste. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas más calurosas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el cielo esté mayormente despejado.
Con el ocaso programado para las 21:46, los habitantes y visitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, cerrando un día que promete ser ideal para disfrutar de la playa y otras actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.
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