El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos en familia, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia el ocaso. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.