El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los primeros rayos del sol iluminen la ciudad a las 06:59. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados en la primera hora del día.

Durante la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que irán bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 10:00. La humedad relativa se mantendrá en un rango cómodo, comenzando en un 51% y aumentando ligeramente hasta un 58% hacia el mediodía. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más elevada debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se espera que baje a un 39% hacia las 10:00 y continúe disminuyendo a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. La racha máxima de viento podría llegar a los 34 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

Hacia la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 33 grados a las 17:00, antes de comenzar a descender nuevamente. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas caigan a 32 grados a las 19:00 y a 25 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:38, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Écija. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.