El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

Hoy, 5 de junio de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 06:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas. La tarde será cálida, con temperaturas que podrían llegar a los 32 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 31 grados a las 19:00 y bajando a 28 grados a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá entre el 21% y el 55%, lo que contribuirá a una sensación de calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas. Sin embargo, se anticipa un aumento significativo en la velocidad del viento hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h entre las 17:00 y las 18:00, cuando el viento cambiará a dirección sur. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será mayormente seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas pico de calor.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y soleado, con algunas nubes altas en la tarde y un viento que podría proporcionar alivio en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.