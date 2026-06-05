El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo a un 16% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no serán intensas, podrían ser notadas en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes cordobeses sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:38. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.