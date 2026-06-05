El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 19 y 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Hacia la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier otra actividad que se desee realizar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, creando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracteriza por un tiempo cálido, seco y mayormente despejado, con vientos moderados que aportarán un toque de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.