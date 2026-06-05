El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

Hoy, 5 de junio de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 05:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día cálido y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados a las 19:00 y cerrando el día con 25 grados a las 23:00. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 67% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 51% a las 10:00 y bajando a un 24% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 45 km/h a la medianoche y 42 km/h a la 01:00. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25-30 km/h durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre son muy viables, y los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo. La salida del sol se producirá a las 07:08 y se pondrá a las 21:46, brindando muchas horas de luz para disfrutar de actividades al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.