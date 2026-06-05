El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 48%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. Sin embargo, la brisa suave proveniente del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto convierte a la jornada en una excelente oportunidad para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a los monumentos históricos de la ciudad o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:40. La brisa nocturna será más fresca, con velocidades que disminuirán a 9 km/h, creando un ambiente agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta ideal, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo que nos ofrece la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.