El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta un 54% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados alrededor de las 5 de la tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, alcanzando velocidades de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 8 de la tarde y bajando a 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas.

El ocaso se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual con un atardecer que promete ser espectacular, gracias a la ausencia de nubes que puedan obstruir la vista. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.