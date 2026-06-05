El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la atmósfera será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta un 62% durante las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos provenientes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los habitantes de Cabra podrán disfrutar de actividades al exterior sin preocupaciones.

En cuanto a la velocidad del viento, se prevé que sea variable, comenzando con ráfagas de hasta 6 km/h en la mañana y aumentando a 19 km/h en la tarde. Las ráfagas más intensas se sentirán hacia el final de la tarde, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo, ya que el viento proporcionará un alivio adicional del calor.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.