El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

Hoy, 5 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado y con temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. A medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad se mantendrá en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:40. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en la noche, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más soportable. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día sin interrupciones por el mal tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.