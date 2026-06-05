El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más notorias en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:42. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día al máximo, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.