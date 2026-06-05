El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo alrededor de las 4 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 28% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero para todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

En cuanto a la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 9 de la noche y bajando a 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista nocturna. La brisa continuará, aunque con una ligera disminución en su intensidad, lo que hará que la noche sea cálida y agradable.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan propicio, Bailén se convierte en un lugar ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en una terraza o simplemente disfrutar de la naturaleza en su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.