El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo a un 17% hacia la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea confortable, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas más calurosas. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, estas condiciones no deberían afectar significativamente la comodidad general del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 18:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar alrededor de las 21:33 horas.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son óptimas para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.