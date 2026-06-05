El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo a un 36% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Las condiciones de viento serán favorables, con rachas que oscilarán entre los 16 y 36 km/h, predominando del suroeste y oeste. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 30 grados, con un ligero descenso hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a unos 24 grados. Las condiciones de cielo despejado continuarán, permitiendo que los habitantes de Baena disfruten de un hermoso atardecer, que se producirá alrededor de las 21:35. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica que será nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán ideales para disfrutar de un día sin interrupciones.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.