El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y 21 grados a las 2.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 y 4 de la tarde, donde se prevén temperaturas de hasta 34 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 60%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará desde el oeste a velocidades que alcanzarán los 20 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas en las horas de la tarde y la noche. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado permitirán que los rayos del sol calienten la superficie, contribuyendo a un ambiente cálido y seco.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 27 grados a las 11 de la noche y bajando a 24 grados hacia la medianoche. El viento continuará soplando desde el oeste, aunque con una intensidad menor, lo que hará que la noche sea más tranquila.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día ideal para paseos y actividades recreativas, ya que las condiciones climáticas son favorables. La salida del sol está programada para las 6:54 de la mañana y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:36, lo que promete un cierre de jornada espectacular. En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.