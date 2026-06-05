El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 64% en la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo de 32 grados alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que el tiempo sea agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Esta brisa proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o eventos en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados al caer el sol, que se producirá a las 21:43. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa refrescante. Los residentes pueden aprovechar al máximo este día soleado, ya que no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.