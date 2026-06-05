El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 18 grados a las 03:00, pero se espera que a partir de las 09:00, el termómetro comience a ascender nuevamente.

Durante la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el mercurio llegue a los 30 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 45% y el 66%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más fresco.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste con velocidades que variarán entre 15 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:45. En resumen, el tiempo de hoy en Aljaraque se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.