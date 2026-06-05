El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de junio

El día de hoy, 5 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados hacia las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

La tendencia de las temperaturas se mantendrá en un rango agradable durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a partir de la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 31 grados, y se mantendrá en torno a esa cifra hasta las 16:00 horas. A partir de las 17:00, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 33 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas, antes de bajar a 32 grados a las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% a las 00:00 y aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 47% a las 09:00 y un 40% a las 10:00. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte-noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 15 y 23 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de La Algaba pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-04T21:22:12.